CORONAVIRUS. Dipendente positivo, il sindaco chiude l’asilo

CASTEL MORRONE – Un dipendente dell’asilo di via Taverna a Castel Morrone e lì residente ha contratto il coronavirus. Il sindaco Gianfranco Della Valle ne ha disposto la chiusura immediata:

“Stiamo ora ricostruendo con l’Asl la catena dei contatti al fine di porre in essere ogni misura necessaria a contenere il contagio. La persona contagiata allo stato è comunque in buono stato di salute e sono certo supererà nel migliore dei modi questo periodo di quarantena che porterà alla piena guarigione”.