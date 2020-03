CORONAVIRUS. Donna 40enne contagiata finisce in ospedale. “E’ il secondo caso a RECALE”

RECALE – Ancora un caso di coronavirus a Recale. Ne dà notizia il sindaco Porfidia: “Il secondo caso di Covid-19 è stato contratto da una donna di 40 anni che è attualmente ricoverata presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ove le è stata accertata la positività al virus. Per la paziente si sta provvedendo a porre in essere le necessarie misure di prevenzione e controllo previste dai protocolli regionali e nazionali e la situazione è monitorata costantemente dai sanitari”.

“Rinnovo l’invito alla popolazione alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni già fornite a livello ufficiale dalle Istituzioni e ampiamente diffuse dall’amministrazione nei giorni scorsi, richiamando la cittadinanza al più rigoroso rispetto del senso civico. Questo è il momento in cui deve prevalere l’equilibrio e la ragionevolezza a tutela del bene comune”.

“Chiedo inoltre ai cittadini di stare tranquilli e raccomando di restare a casa e di uscire solo in caso di necessità Inoltre ricordo a tutti che quando si esce per necessità si deve rispettare la distanza di un metro dalle altre persone. Le uniche armi che oggi abbiamo per combattere il coronavirus sono le regole che, se vengono rispettate rigorosamente da tutti, interromperanno certamente la diffusione del contagio. Restare a casa – ha concluso – è un atto di responsabilità collettiva. Uniti ce la faremo“.