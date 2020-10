CORONAVIRUS. Donna positiva ed in isolamento. Familiari in quarantena. Ora si cercano i contatti

CAIAZZO – E’ stato ufficializzato un caso di coronavirus a Caiazzo. Si tratta di una donna che si trova già in isolamento. “Ad oggi i casi positivi nel nostro comune sono 4. – fanno sapere fonti comunali – Le persone risultate positive, non riconducibili tra loro, sono già in isolamento domiciliare ed i loro familiari posti in quarantena.

E’ già stato attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi si sta tracciando e ricostruendo la rete dei contatti stretti eventualmente da sottoporli a tampone.

La signora Ucraina risultata positiva in precedenza è in attesa tra oggi o domani di effettuare il secondo tampone, il primo già negativo.”