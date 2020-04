CORONAVIRUS. Doveva partire per un ospedale del Nord, infermiere positivo e asintomatico finisce in quarantena

CASERTA – Tutti negativi i 49 tamponi eseguiti all’ospedale di Isernia, in seguito al riscontro positivo al Covid-19 per un infermiere del Reparto di Rianimazione. L’uomo, residente in un centro del casertano, si era sottoposto a una serie di test, tra cui il tampone, perche’ sarebbe dovuto partire per prendere servizio in un ospedale del nord Italia e dare supporto ai colleghi in affanno per l’emergenza sanitaria.

Da qui il riscontro della positivita’ al virus e la necessita’ di processare i tamponi anche per il personale e i pazienti della Rianimazione, oltre che per una parte degli addetti al blocco operatorio, con cui l’infermiere era entrato in contatto. Ora l’uomo, asintomatico, e’ in quarantena nel suo paese. Intanto, dopo una tregua di alcuni giorni, sale a 50 il numero dei contagi in provincia di Isernia: 3 nuovi casi a Belmonte nel Sannio, collegati al cluster della Casa di Riposo di Agnone, e uno a Castelpetroso.