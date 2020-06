CORONAVIRUS. Due casi in Campania, ma domani dovrebbero essere “caricati” i 4 di MONDRAGONE. Dato nazionale: calano drasticamente i morti e vi diciamo perché è aritmeticamente logico

CASERTA (g.g.) – Chiariamo subito un fatto: domani cercheremo di avere la certezza matematica sulla modalità con cui vengono contabilizzate ogni giorno, ad opera della protezione civile nazionale, quelli che vengono definiti i “nuovi positivi”. Come abbiamo già scritto ieri (clicca qui per leggere) l’idea che ci siamo fatti è che tra questi vengano inserite anche le persone che dopo aver ricevuto una diagnosi di positività e dunque, dopo essere state già contabilizzate tra i malati, risultano di nuovo positive ad un secondo controllo. D’altronde la voce “tamponi processati o analizzati” è ancora ufficiale nel report quotidiano e nessuno del Governo ha mai detto con chiarezza che il signor Mario Rossi di Milano, risultato positivo per la prima volta e dunque inserito tra i nuovi positivi, non lo sarà di nuovo in occasione di un secondo eventuale tampone ugualmente positivo. Ciò ci induce anche oggi a considerare dubbio il numero totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia e che sarebbe pari a 238.499. Fatta la dovuta premessa, passiamo ai numeri di oggi. Nessuna grande novità. Tutto stabile in Campania a partire dal numero degli attualmente ammalati pari a 126. Uno solo era in terapia intensiva ed uno solo risulta anche oggi. I ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri covid scendono da 48 a 41 (-7), mentre quelli in isolamento domiciliare salgono da 76 a 84, cioè di 8 unità. Chissà se esiste una relazione tra questi ultimi due dati. Ma per com’è organizzata la Campania nella determinazione delle cifre epidemiologiche, una vera monnezza, così come abbiamo dimostrato in tre mesi e mezzo di articoli martellanti, ci permettiamo di dire che è perfettamente inutile approfondire senza avere una divisa addosso o senza il mandato di un magistrato.

I guariti aumentano di una sola unità dai 4059 di ieri ai 4060 di oggi. Solita miseria delle persone sottoposte a persone: sono 987, mentre i nuovi positivi sono 2. A riguardo non sappiamo se si tratti già dei casi di Mondragone, di cui ci stiamo ampiamente occupando o se di altri casi con conseguente spostamento della contabilizzazione dei 4 mondragonesi contagiati al report di domani. Se le persone sottoposte a tampone in Campania sono state 987, i tamponi processati sono stati 1562. E siccome, avendo consultato per mesi i report della regione Campania, i positivi sono sempre stati collegati ai tamponi analizzati e mai agli individui singoli che vi si sono sottoposti, andiamo a registrare il rapporto tra i due positivi di oggi e i 1562 tamponi analizzati: lo 0.12%.

Sul piano nazionale il dato più importante è sicuramente quello dei deceduti. Anche in questo caso però niente di imprevisto, perché se siamo arrivati a un numero di ricoverati in terapia intensiva pari a 148 di pazienti, va da se che le morti si riducano drasticamente. Oggi sono stati 24 i deceduti. Un dato che non si riscontrava dal 2 marzo, quando con un’epidemia in fase crescente, si registrarono 18 deceduti.

I positivi di oggi sono 224, non scriviamo nuovi positivi e abbiamo spiegato il perché), di cui 128, pari al 57,1% in Lombardia.

Le 148 persone in terapia intensiva sono 4 in meno delle 144 di ieri. Nei reparti covid degli ospedali restano ricoverate 2314 cioè 160 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono in 18510, cioè 76 in meno rispetto a ieri.

I guariti sono stati 440, a fronte dei 546 di ieri l’altro, con una somma complessiva che tocca 182893. Gli attualmente positivi, cioè gli attualmente malati di covid, sintomatici o asintomatici che siano ma comunque ufficialmente diagnosticati sono 20972, cioè 240 in meno rispetto a ieri.

I 224 contagiati registrati oggi esprimono una cifra stazionaria rispetto ai 262 di ieri. Ciò perché in rapporto va effettuato su i tamponi analizzati (non di individui singoli, fino a prova contraria), passato da 54722 di ieri 40545 di oggi. Siamo allo 0,55%, leggermente superiore allo 0,4 e qualche cosa di ieri, ma sostanzialmente in linea con la media dello 0,5 registrata negli ultimi giorni. Le persone singole sottoposte per la prima volta a tampone sono state 24581.