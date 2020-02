CORONAVIRUS. Due casi sospetti a Pineta Grande. Arrivati i risultati del tampone

CASTEL VOLTURNO – I casi sospetti arrivati nella clinica Pineta Grande sono stati due. Uno di ieri pomeriggio, con tampone risultato negativo, il secondo ieri sera di polmonite asintomatica, per il quale si attendeva l’esito del tampone spedito all’ospedale “Cotugno” di Napoli, arrivato questa mattina.

Non ha contratto il Coronavirus il bulgaro che ha fatto scattare l’allerta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove si era presentato con una polmonite. È risultato infatti negativo il tampone faringeo che gli è stato praticato.

In una nota, la clinica Pineta Grande fa sapere che “dato lo stato di pre-allerta dovuto alla diffusione del Coronavirus, il paziente è stato interrogato e ha confermato di non essere mai stato in Cina e di non aver lasciato la regione Campania da oltre un anno. Il paziente, data la tipologia di infezione sarà comunque trasferito in un centro dedicato alle malattie infettive”.