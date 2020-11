CORONAVIRUS. Due donne contagiate: “Una è ricoverata nell’ospedale di CASERTA”. Familiari in isolamento

LIBERI – Sono stati registrati due nuovi casi di positività al coronavirusa a Liberi che raggiunge così quota 15. Lo ha reso noto il sindaco Antonio Diana: “Per quanto riguarda i due nuovi casi si tratta di due donne, una non residente e un’altra residente, che purtroppo è ricoverata per problemi respiratori presso l’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta. I familiari di queste persone si trovano in isolamento presso le loro abitazioni e effettueranno, così come la norma prevede, il periodo di quarantena“.

“A tutti i nostri concittadini contagiati, in modo particolare alla persona ricoverata, va il mio in bocca al lupo, che possa al più presto ritornare guarita nella nostra comunità. Raccomando ancora una volta a tutti la massima prudenza, il rispetto delle norme anti Covid, l’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento sociale“