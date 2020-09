CORONAVIRUS. Due nuovi positivi. Vanno al pranzo di una prima comunione e “beccano” il Covid. Decine di invitati ora temono il contagio

PIGNATARO MAGGIORE – L’asl di Caserta ha ufficializzato la positività al coronavirus di due residenti a Pignataro Maggiore: “Si tratta di due fratelli che abitano insieme – fa sapere il sindaco Giorgio Magliocca – Gli altri familiari sono negativi. Molto probabilmente il virus è stato contratto in una cerimonia a Pontelatone diversa da quella per la quale in queste ore si stanno effettuando tamponi, anche se svolta nello stesso locale. Abbiamo già attivato il protocollo di Protezione civile mentre l’Asl sta ricostruendo i contatti diretti per effettuare eventualmente altri tamponi“.