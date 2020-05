CORONAVIRUS. Ecco i dati aggiornati COMUNE per COMUNE dei contagiati in provincia di CASERTA

CASERTA (red.cro.) – L’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 31 maggio, dati aggiornati fino alle ore 12, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

C’è un solo nuovo contagio in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore. Non si muove il numero dei decessi legati al coronavirus, che si ferma a 45. Stesso dato di ieri, 380, per il numero delle persone guarite in provincia di Caserta. Scende la cifra delle persone in quarantena, -38, ed una lieve diminuzione di quelle in auto-isolamento, 3325, di cui 520 per essere rientrato da fuori regione.

Dall’inizio della pandemia sono stati 460 casi di contagio. Le persone attualmente positive sono 35.