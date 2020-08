CORONAVIRUS. Fake news su vacanzieri positivi, arriva la smentita: “Il nostro comune è covid free”

VALLE DI MADDALONI – L’amministrazione comunale ha comunicato l’esito di una prima parte di tamponi processati ed eseguiti sui cittadini: “L’Amministrazione Comunale comunica che i TAMPONI E I TEST RAPIDI eseguiti su cittadini residenti a Valle di Maddaloni e rientrati dall’ Estero dalle vacanze hanno dato TUTTI ESITO NEGATIVO, fino ad oggi.

L’Amministrazione Comunale , come sempre, sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica ed è pronta a mettere in atto tutte le azioni necessarie per la tutela della pubblica salute.

Questo comunicato nasce dalla necessità di INFORMARE E TRANQUILLIZZARE la cittadinanza, dopo che sono circolate nel nostro paese notizie false circa la positività di alcuni cittadini rientrati dalle vacanze.

RIBADIAMO :

Valle di Maddaloni è COVID FREE (CONTAGI ZERO) dal 18 maggio u.s.;

TUTTI I TEST ESEGUITI FINO AD OGGI HANNO DATO ESITO NEGATIVO.

Si coglie l’occasione per rinnovare l’appello: RISPETTIAMO LE NORME DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE.”