CORONAVIRUS/FASE 2. Riprendono i colloqui tra detenuti e familiari. Ecco il calendario

REGIONALE – Il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, ha comunicato la ripresa dei colloqui tra i detenuti ed i loro parenti, secondo il rispetto delle norme di tutela sanitaria nell’emergenza coronavirus in Campania.

Ciambriello ha illustrato le modalità organizzative, tempi e numero di persone autorizzate ammesse ai colloqui, rispettando la piena sicurezza per i detenuti ed i familiari. In particolare, i detenuti della Campania avranno la possibilità di effettuare un colloquio entro fine maggio e due colloqui a giugno ed in queste occasioni, contestualmente, si consegneranno i pacchi.

L’ingresso è consentito a una persona o due e, in casi eccezionali (Poggioreale, Pozzuoli, Sant’Angelo dei Lombardi) è possibile anche che un familiare possa entrare portando con sé un figlio fino a dodici anni o un minore.

«Queste modalità organizzative – dice il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello – sono state attuate per consentire i colloqui per la sicurezza del detenuto e del familiare. Chi non effettua i colloqui potrà continuare ad usufruire delle videochiamate, modalità adottata sino ad ora».

IL CALENDARIO

Ariano Irpino: riprendono i colloqui il 19 maggio 2020 (1 persona ammessa)

Arienzo: 18 maggio (2 persone ammesse)

Avellino + Lauro: 19 maggio (2 persone ammesse)

Aversa: 25 maggio (1 persona ammessa)

Benevento: 19 maggio (1 persona ammessa)

Carinola: 25 maggio una persona ammessa

Eboli: 23 maggio (2 persone ammesse)

Poggioreale: 25 maggio 1 persona + 1 caso eccezionale e fino ai 12 anni)

Secondigliano: 25 maggio (1 persona ammessa)

Pozzuoli: 19 maggio (1 persona + bambino figlio)

Sant’Angelo dei Lombardi: 19 maggio (1 + 1 minore)

Salerno: 20 maggio (una sola persona ammessa)

Santa Maria Capua Vetere: 21 maggio (una persona ammessa)

Vallo della Lucania: 21 maggio (una persona ammessa)