CORONAVIRUS. Focolaio in carcere. Sale il numero degli agenti contagiati

CARINOLA – Nel carcere di Carinola sono 23 gli agenti di polizia penitenziaria positivi al Covid. Un numero che ha spinto il Dap a prevedere un’implementazione di 10 unità di personale nella struttura carceraria casertana. Sono invece 11 i detenuti infetti, di cui uno ricoverato.”Chi diceva che il carcere era immune al virus è stato smentito – ha detto a LaPresse il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello -. In Campania abbiamo attualmente 54 agenti e 33 detenuti contagiati”.

Oltre agli 11 positivi di Carinola, 16 sono stati rilevati a Poggioreale (Napoli), 5 a Secondigliano (Napoli) e 1 a Salerno. Da inizio pandemia si contano 4 detenuti morti, 2 agenti del Casertano (uno a Carinola e uno a Santa Maria Capua Vetere) e un operatore sanitario.”Bisogna continuare, così come prevede l’osservatorio regionale, ad effettuare tamponi e controlli ogni venti giorni, isolando i positivi. Inoltre – aggiunge Ciambriello – occorre prevedere un’indennità di rischio per gli agenti”.”Ci auguriamo che in questa fase la magistratura di sorveglianza preveda una maggiore possibilità di uscita per i detenuti, soprattutto per coloro che soffrono gravi patologie – ha concluso – e che possano beneficiare del differimento della pena”.