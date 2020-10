CORONAVIRUS. Due nuovi casi in paese: giovane mamma e infermiera positive al tampone

SPARANISE – Il sindaco di Sparanise Salvatore Martiello ha comunicato la presenza di due nuovi casi di coronavirus in paese: “Questa mattina l’asl ha reso due nuovi casi positivi a Sparanise. Una infermiera che lavorando in un reparto a rischio, dopo tanti mesi, non è riuscita ad evitare di contrarre il virus. È asintomatica, sta bene, vive da sola ed ha avuto pochi contatti diretti già tracciati.

Una giovane mamma che si è sottoposta a tampone volontario molecolare. Sta bene e stamattina anche gli altri componenti del nucleo familiare saranno sottoposti a tampone. In questo momento i casi positivi ufficialmente censiti dall’Asl sono 13″.

Il primo cittadino, infine, ha smentito la notizia della positività al Covid19 di un consigliere comunale.