CESA – Il sindaco di Cesa Enzo Guida ha aggiornato la situazione coronavirus in paese: “Lo avuto notizia di un nuovo caso di positivo al Covid 19. La persona, si tratta di un nostro giovane concittadino, attualmente è ricoverato in Ospedale. Ho avuto modo di parlare a telefono con l’interessato e le condizioni attuali sono buone. I familiari sono in isolamento e saranno sottoposti a tampone.”