CORONAVIRUS. Giovani positivi e asintomatici. “Trend in pericoloso aumento”

SAN PRISCO – Sale ancora il contagio da coronavirus a San Prisco. Ecco la nota comunale: “Si desidera comunicare ai concittadini che è arrivata da parte dell’ASL la comunicazione di altri due casi di positività al Covid-19. Si tratta, come negli altri casi che si susseguono da Agosto, di persone giovani e asintomatiche. In totale, in questa seconda fase di contagi, abbiamo avuto sul nostro territorio 16 casi di positività. Ad oggi abbiamo, al netto delle 8 guarigioni, la presenza di 8 casi di positività sul nostro territorio.

Purtroppo è un trend che sembra essere pericolosamente in aumento, considerato anche il numero di persone in isolamento fiduciario e in attesa di tampone o del referto. Al momento il numero alto dei contagi è attenuato dalla età media relativamente bassa delle persone positive, ma di questo passo le cose possono cambiare repentinamente. Abbiamo l’obbligo morale di evitare di portare il contagio in casa delle persone più anziane e immunodepresse per preservare il loro stato di salute. Si prega pertanto di essere estremamente prudenti e di rispettare rigorosamente l’obbligo dell’uso delle mascherine, evitando alla base occasioni di possibili assembramenti.”