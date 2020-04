CORONAVIRUS. Giovanna Petrenga: “I gruppi parlamentari di FdI compatti nel sostegno ad imprese e professionisti”

Le dichiarazioni della senatrice

CASERTA – “Tutto il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia è stato impegnato in questi giorni per presentare gli emendamenti al decreto cura Italia, considerato che alcune categorie, come i professionisti, sono state completamente lasciate fuori dalle misure di sostegno. Abbiamo puntato su misure a sostegno delle imprese, delle PMI, dei professionisti per incoraggiarli a non mollare ed incentivarli a riprendere appena possibile le loro attività. Tra le numerose misure a sostegno delle aziende e dei professionisti abbiamo proposto, recependo le istanze delle associazioni di categoria e dei vari ordini professionali: l’immediato pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione alle ditte fornitrici mentre per accelerare l’economia, abbiamo chiesto la sospensione dei limiti alla circolazione dei contanti. Inoltre, per evitare in futuro la mancanza di personale medico, abbiamo avanzato la proposta di eliminare il numero chiuso per le facoltà di medicina. Confidiamo che, nell’ottica di cooperazione nazionale, tali emendamenti vengano presi in considerazione ed approvati a larga maggioranza”. E’ quanto ha dichiarato la senatrice Giovanna Petrenga.