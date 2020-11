CORONAVIRUS. Grave ritardo nel ricovero, muore in ospedale. “Ecco come ci hanno risposto dall’Asl”

CASAL DI PRINCIPE – Lo rende noto il sindaco Renato Natale con un lungo post su Facebook, in cui racconta la testimonianza del figlio della vittima contagiata da covid. Un decesso che ha visto dei ritardi gravi nel ricovero dell’uomo, così come viene raccontato. Un ricovero, secondo il sindaco Natale, “arrivato evidentemente tardi“, terminato con la tragica scomparsa dell’uomo.

Il testo completo del post del sindaco:

PURTROPPO UN ALTRO DECESSO PER COVID

Il 29 di Ottobre inviai ai responsabili sanitari della nostra asl, un grido di allarme e richiesta di aiuto; trovate il testo pubblicato su questa pagina. Facevo presente che le criticità osservate nei servizi presto ci potevano portare a contare i morti e non più solo i positivi. A quella lettera mi fu dato una risposta a dir poco disarmante; secondo chi firmava quella risposta, andava tutto bene.

Talmente bene che ora cominciamo a contare i morti. Stanotte un altro nostro concittadino ci ha lasciato, dopo quella che i suoi familiari hanno definito una odissea. Per giorni hanno richiesto, e noi abbiamo sollecitato, il ricovero, arrivato evidentemente tardi. Il figlio sulla sua pagina facebook racconta l’odissea drammatica vissuta fra attesa di una risposta dai servizi di emergenza, le cure domiciliari che non davano grandi risultati, l’arrivo finalmente dell’ambulanza, ed il giro fra ospedali per trovare un posto.

LO TEMEVAMO, L,O ABBIAMO PREVISTO ED ORA CI SIAMO.

ANCORA STAMATTINA abbiamo per l’ennesima volta sollecitato interventi urgenti; sappiamo che è una situazione difficile; sappiamo bene che la diffusione del contagio è oramai a livelli insostenibili per il sistema sanitario, ma ciononostante non possiamo rimanere in silenzio ed accettare quello che qualcuno vuole presentarci come ineluttabile, e nel contempo non vuole prendere atto della situazione grave e continua a sottovalutare il rischio. Ma se vi sono ritardi e inefficienze da parte delle Istituzioni, non dobbiamo né possiamo dimenticare che ancora in troppi continuano ad avere atteggiamenti irresponsabili; troppi cittadini girano inutilmente per strade e piazze senza mascherina; troppi ragazzi sostano anche dopo le 22 assembrati e spesso senza protezione. E mi segnalano anche situazioni peggiori: soggetti positivi che continuano tranquillamente le proprie attività senza rispettare isolamento e quarantena, e soprattutto senza rispettare gli altri.

Non è più irresponsabilità, ma è COLPA, colpevoli perché facilitano la diffusione, colpevoli perché portano in casa il virus, colpevoli perché c’è chi non ce la fa.

Ho chiesto all’ASL tutte le informazioni necessarie ad aiutarci a capire quali provvedimenti restrittivi possiamo e dobbiamo prendere nei prossimi giorni. Ogni restrizione significa danno economico per categorie di lavoratori ed imprenditori. E anche di questo sono colpevoli i tanti, i troppi che ancora si rifiutano di fare qualche sacrificio di poco conto per salvaguardare la salute propria e quella degli altri. Ai familiari del defunto vanno le nostre condoglianze, mie e dell’amministrazione tutta.