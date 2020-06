CORONAVIRUS. I dati dell’Unità di Crisi: in Campania 1 decesso, 35 guariti e zero positivi

I contagi restano 4.822, i tamponi complessivi 215.404

REGIONALE – In Campania 1 persona deceduta per Covid-19 e 35 le persone guarite nella giornata di ieri. Il totale dei decessi sale a 426, mentre i guariti salgono a 3.658 (+35), di cui 3.626 totalmente guariti e 32 clinicamente guariti. Il totale dei positivi resta 4.822, visto che nella regione anche ieri, per la seconda volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, non c’è stato alcun contagio. I tamponi eseguiti sono 215.404 (+2.918). L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato che, in tutte le province non si registra nessun nuovo positivo. Nel napoletano i contagiati sono 2.626 di cui 1.003 a Napoli città e 1.623 (+1) nel resto della provincia; nel Salernitano 687, nel Casertano 463 (+1); in provincia di Benevento 209; in provincia di Avellino 547. Sono 290 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl. I due casi in più rispetto alla giornata di ieri delle province di Napoli e di Caserta non sono nuovi positivi, ma attribuzioni per provincia che risultano dalle verifiche Asl che ieri erano 292.