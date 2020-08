CORONAVIRUS. I dati ufficiali di oggi dell’ASL per la provincia di CASERTA. LEGGI LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 1 agosto, dati aggiornati a questa mattina, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Per il terzo giorno consecutivo, nessun nuovo contagio in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore. Non si muove da tempo, fortunatamente, il numero dei decessi legati al coronavirus, stabile a 45.

I guariti in provincia di Caserta sono 510 (+8). La cifra riguardante le persone attualmente positive è pari a 59 (+8).

Dall’inizio della pandemia sono stati 614 casi di contagio.

CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRE L’IMMAGINE