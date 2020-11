CORONAVIRUS. Il calo dura poco. Nuova impennata di positivi: superata ancora la quota 1000

CASERTA – Dopo 48 ore di calo, torna a crescere, e a superare quota mille, il numero di positivi giornalieri al Covid nel Casertano: sono 1024, per un totale di quasi 11mila persone attualmente positive (10967).

Il dato e’ pero’ legato al numero di tamponi, che e’ aumentato sensibilmente: 3784 quelli processati nelle ultime 24 ore, piu’ di mille rispetto sia alla giornata di ieri che a due giorni fa, con una percentuale del 27% di test risultati positivi, in linea con il trend che si registra ormai da una settimana. Sembra dunque che la curva del contagio non cresca piu’ in modo esponenziale, mantenendosi costante. C’e’ poi un dato che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo: quello dei guariti, che oggi sono 822, circostanza che alleggerisce il carico degli ospedali e il lavoro dei Covid-team che assistono i pazienti a casa. Dal report giornaliero pubblicato dall’Asl, emergono altri tre decessi (le vittime sono di Trentola Ducenta e Macerata Campania), per un totale di 126 persone decedute causa Covid da inizio pandemia.

Ad Aversa, la piu’ colpita citta’ del Casertano, rallenta la diffusione del virus: oggi sono emerse 14 nuove positivita’ (909 in totale le persone attualmente positive), mentre 36 nuovi casi sono stati accertati nel capoluogo Caserta (753 complessivi). Buone notizie per alcuni comuni “osservati speciali” per l’alto numero di contagi registrato in rapporto alla popolazione, dove le guarigioni hanno superato le nuove positivita’: a Cesa e’ infatti calato il numero di persone attualmente positive (259, 17 in meno di ieri), e cio’ e’ accaduto anche a Succivo e Sant’Arpino, che hanno visto diminuire rispettivamente di quattro e undici unita’ la quota di persone positive (194 a Succivo, 311 a Sant’Arpino). In controtendenza un altro comune “sorvegliato speciale”, ovvero San Felice a Cancello, dove sono emerse undici nuove positivita’ (440 in totale).