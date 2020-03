CORONAVIRUS. Il conto dei contagiati in Campania: sono 35. C’è anche il “Paziente 1” a Napoli

CASERTA (red.cro.) – E’ di 35 persone il bilancio dei contagiati da coronavirus in Campania, gli ultimi 4 casi (risultati positivi oggi su 24 tamponi effettuati) sono stati comunicati nel primo pomeriggio dalla protezione civile regionale. Nella giornata di ieri, nel laboratorio dell’ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, sono stati effettuati 42 tamponi di cui 3 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Restano 10 i pazienti ricoverati nell’ospedale e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione, nessuno è in terapia intensiva e tutti respirano in maniera autonoma.

Tra loro anche il ‘paziente 1’ di Napoli, stato ricoverato in ospedale al Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, in osservazione. L’uomo era rientrato a Napoli da Milano poco prima di Carnevale e, ai primi sintomi, si era sottoposto al tampone risultato positivo. L’avvocato di Napoli è risultato contagiato la settimana scorsa. Le condizioni complessive di salute del professionista, che inizialmente, dopo il risultato positivo del test, si era posto in isolamento nella sua abitazione, non desterebbero particolare preoccupazione, ma il ricovero sarebbe stato deciso per compiere alcuni accertamenti in considerazione del sopravvenire della febbre.