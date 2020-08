CORONAVIRUS. Il Governatore De Luca firma la nuova ordinanza e proroga le misure sui rientri

REGIONALE – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 69 del 31/08/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ordinanza prevede l’obbligo, fino al 10 settembre 2020, per tutti i cittadini residenti in Campania che facciano rientro da vacanze dall’estero o dalla Sardegna, con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di segnalarsi entro 24 ore all’ASL di appartenenza per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi e di osservare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio.