CORONAVIRUS. IL MINI FOCOLAIO. Arrivano buone notizie dall’esito dei tamponi, il risultato di altri test domani

CONCA DELLA CAMPANIA – Come accade in tutte le città, è il sindaco di Conca della Campania David Simone a dare le informazioni dedicate al piccolo focolaio di contagio nel comune dell’Alto casertano che pare non si stia espandendo, visto il risultato negativo dei 7 tamponi analizzati

Scrive il sindaco che domani, giovedì “sapremo gli esiti degli altri cinque tamponi effettuati quest’oggi“. Rimangono in vigore le ordinanze riguardanti le persone poste in isolamento fiduciario domiciliare. Manteniamo alta l’attenzione. Intensificheremo – conclude Simone – ancora di più i controlli sul territorio comunale al fine di far rispettare le norme in materia di utilizzo delle mascherine e divieto di assembramento“.