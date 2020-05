CORONAVIRUS. Il ministro lancia una nuova data per la riapertura delle palestre e dei centri sportivi

Il ministro dello Sport Spadafora lo ha dichiarato questa mattina

CASERTA – “Lo sport di base e i Centri sportivi di tutta Italia devono riaprire: per questo proporrò nel prossimo Dpcm la loro riapertura al massimo il 25 maggio. Abbiamo già inviato le linee guida al Comitato tecnico scientifico, e se avremo risposte positive, le strutture potranno riaprire anche prima“. Cosi’ il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una informativa urgente al Senato sulle misure per contrastare l’emergenza Covid-19. “Questo protocollo e’ stato elaborato ascoltando le realtà del territorio. Tutti devono avere la possibilità di riaprire, ed e’ interesse dei responsabili dei Centri sportivi poter garantire la sicurezza dei propri clienti. Metteremo anche a disposizione delle risorse per chi dovesse avere problemi economici ad attuare in tempi rapidi questo protocollo“.