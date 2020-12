CORONAVIRUS. Il racconto di Enrico Maria Natale: “Ho sconfitto il Covid dopo 51 giorni….”

CASAL DI PRINCIPE – Dopo quasi due mesi è guarito dal Covid l’ avvocato Enrico Maria Natale, figlio del noto imprenditore Mario Natale, originario di Casal di Principe trapiantato a Santa Maria Capua Vetere e nipote di Enzo Natale. Enrico Maria Natale noto per le sua candidatura alle Regionali e a sindaco alle ultime Amministrative. E’ stato lui stesso ad annunciarlo: “Oggi dopo 51 giorni, mi sento pronto a riprendere pian piano la mia vita dopo l’orribile esperienza del Covid 19, per legge ero libero di muovermi anche già da un po’ ma fisicamente non mi sentivo pronto abbastanza da tornare in strada e quindi fino ad oggi mi sono limitato ad uscire solo per visite di controllo”