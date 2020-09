CORONAVIRUS. Il sindaco di CASAL DI PRINCIPE dimesso dall’ospedale. “Ci vorrà ancora tempo per tornare a casa”

CASAL DI PRINCIPE – Il sindaco Renato Natale è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Ora trascorrerà la quarantena a casa della figlia. E’ stato lui stesso ad annunciarlo: “Oggi sono stato dimesso dall’ospedale. Dovrò ancora trascorrere un periodo di quarantena, per cui ci vorrà ancora un pò di tempo per rientrare nella mia Casal di Principe. Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso vicinanza e solidarietà. E vorrei di nuovo fare appello al senso di responsabilità di tutti per fermare questo dramma che oggi colpisce nella nostra città tante famiglie.”