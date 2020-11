CORONAVIRUS. Il sindaco firma un’ordinanza: “Minori ed anziani, vietato uscire la sera”

SAN FELICE A CANCELLO – Non rallenta il contagio a San Felice a Cancello – 416 le persone attualmente positive su una popolazione di 17mila abitanti – e cosi’ il sindaco Giovanni Ferrara, per evitare che il suo comune, gia’ osservato speciale, possa diventare zona rossa, ha emesso un’ordinanza che vieta “ai minori di anni 16 di circolare dopo le ore 19, se non accompagnati da un familiare di maggiore eta‘”; per gli ultrasettantenni vige invece il divieto di “circolare dopo le ore 19 su tutto il territorio comunale, salvo per motivi di lavoro, salute e urgenza“.

Il provvedimento raccomanda inoltre “fortemente” alla popolazione “di evitare contatti diretti e frequentazioni con persone diverse dai conviventi del proprio nucleo familiare, ad eccezione di comprovate necessita’“, e “di evitare contatti con persone aventi patologie, immunodepresse ed anziane che non facciano parte del proprio nucleo familiare“.