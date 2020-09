CORONAVIRUS. Il tampone conferma la positività di 4 lavoratori scolastici e 2 OSS

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Dai test sierologici di massa effettuati sul personale scolastico e disposti dalla Regione Campania per la ricerca del Covid-19, erano emerse, la settimana scorsa, 7 positività per cui è stata necessaria un’ulteriore verifica attraverso il test del tampone del cui esito però, nessuno ne ha saputo più nulla. Pubblicare dei dati sul numero dei positivi presenti sul territorio rivierasco, non vuol dire creare allarmismo, ma significa far capire alla popolazione, come il coronavirus sta circolando. Detto ciò, nonostante il silenzio delle istituzioni impegnate a far propaganda politica, in vista delle prossime elezioni regionali, la notizia è comunque trapelata e dei 7 lavoratori scolastici, gia’ positivi ai sierologici, 4 sono risultati positivi anche al test del tampone. Positivi anche due Operatori Socio Sanitari che prestano servizio in un noto ospedale della zona.