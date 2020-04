CORONAVIRUS. In viaggio verso la “normalità”. Piccoli agricoltori possono spostarsi per orti e animali

I cittadini non titolari di partita Iva, potranno spostarsi dalla propria abitazione per recarsi nei campi agricoli in uso

REGIONALE – “E’ stata accolta oggi dalla Giunta regionale la nostra richiesta di permettere ai piccoli agricoltori la possibilità di spostarsi per la coltivazione, non professionale, di orti e attività di tutela degli animali da cortile”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5S Michele Cammarano.“Nei giorni scorsi avevamo sottolineato la mancanza di chiarezza riguardo questa pratica permessa a livello nazionale ma vietata in Campania. In ambito agricolo, e soprattutto nelle nostre aree interne, si era creato un grave pregiudizio per tantissime famiglie campane che realizzano il necessario per il proprio sostentamento dalla coltivazione di piccoli orti o appezzamenti di terreno. Da oggi, quindi, anche i cittadini non titolari di partita Iva, potranno spostarsi dalla propria abitazione per recarsi nei campi agricoli in uso o di proprietà per coltivare i propri orti e prendersi cura degli animali, senza incorrere in sanzioni da parte delle forze dell’ordine. Il tutto – conclude Cammarano – sempre nel rispetto delle normative di distanziamento sociale per il contrasto al contagio da Covid-19″.