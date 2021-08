CORONAVIRUS IN CAMPANIA. 364 nuovi positivi e 4 morti. Ricoveri in aumento

REGIONALE – Sono 364 i nuovi casi di coronavirus in Campania, secondo quanto si apprende dal bollettino giornaliero dell’Unità di Crisi della Regione Campania.

I tamponi processati sono stati 15878 con un tasso di incidenza che si attesta al 2,29%, in calo rispetto al giorno precedente. Quattro i decessi: 3 nelle ultime 48 ore ed 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, 9 in più rispetto al giorno precedente e 270 in totale. Nelle terapie i ntensive, invece, sono 16 i pazienti Covid ricoverati.