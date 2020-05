CORONAVIRUS. In CAMPANIA 7 decessi in un giorno ma i guariti sono quasi 200. IL DATO DELLE 5 PROVINCE

CASERTA – Su 4532 (+14 nelle ultime 24 ore) casi di positività al Covid-19 registrati in Campania alle 23:59 di ieri si segnalano 376 deceduti, sette più di ieri. Il totale dei guariti è 1.816, 197 in più nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei tamponi eseguiti da inizio emergenza è 96.548. I positivi in provincia di Napoli sono 2.501, 944 nel capoluogo e 1.557 nell’area metropolitana. In provincia di Salerno sono 664, ad Avellino 474, a Caserta 425 e 186 a Benevento. Per 282 tamponi sono in corso le verifiche delle Asl