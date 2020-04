CORONAVIRUS. In Campania si passeggia, non si corre. Arriva il “chiarimento” dopo le polemiche di ieri

Nel chiarimento all’ordinanza reso noto pochi minuti fa si parla di “passeggiate”

CASERTA – In Campania non è permesso svolgere “attività di corsa, footing o jogging” in quanto attività “incompatibili con l’uso della mascherina”. E’ quanto si legge nel chiarimento all’ordinanza numero 39 del 25 aprile della Regione Campania, a firma del presidente Vincenzo De Luca, in relazione all’articolo sull’attività motoria.

Nel chiarimento si precisa che “le attività di corsa sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio”.

Viene inoltre ribadito che “l’attività motoria permessa, sostanzialmente passeggiate, deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di rispetto della distanza minima di due metri”.