CORONAVIRUS. Italia possibile “zona rossa” fino al 3 gennaio. E sui congiunti…

Il governo dovrebbe sciogliere entro oggi tutte le riserve riguardo le restrizioni che mettera’ in campo durante queste festivita’ natalizie. Le ipotesi sul tavolo del Consiglio dei ministri, che si riunira’ alle 18 a palazzo Chigi, prevedono due scenari: uno piu’ morbido, con chiusure e limitazioni dal 24 al 3 gennaio ma con tre giorni di allentamento, e un altro piu’ rigido con un’Italia rossa fino al 6 gennaio, senza interruzioni. Sarebbero pero’ previste delle deroghe mirate per permettere limitati ricongiungimenti familiari nei giorni di zona rossa nazionale, come per gli anziani soli oppure tra congiunti non conviventi di primo e secondo grado di parentela.