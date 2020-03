CORONAVIRUS, ITALIA ZONA PROTETTA. Conte: “Non c’e’ più tempo. Rinunciare tutti a qualcosa”. SCUOLE CHIUSE FINO AL 3 APRILE

“Abbiamo adottato una nuova decisione come governo, siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Capisco le famiglie, i giovani, sono abitudini che ragionevolmente con il tempo alla luce delle nostre raccomandazioni potranno esser modificate, ma tempo non c’e’ n’e’. C’e’ una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. La decisione giusta oggi e’ di restare a casa. Ognuno deve fare la propria parte ed e’ per questo che da oggi varranno queste misure su tutta la penisola. Per quanto riguarda la durata do un’altra notizia, siccome andiamo a estendere il regime di disciplina portiamo la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile su tutta la penisola, isole comprese. Per quanto riguarda il resto ci manteniamo flessibili, per ora ci manteniamo alla durata già convenuta”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

