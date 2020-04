MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) -Seconda vittima deceduta per coronavirus a Mondragone. Si tratta della 71 Angela Di Toro, risultata positiva il 14 marzo scorso, ricoverata dapprima all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno e poi trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato nel trattamento delle malattie infettive e presidio ospedaliero di riferimento in Campania per l’emergenza Covid-19.