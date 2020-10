CORONAVIRUS. La polizia locale intensifica i controlli fuori le scuole per tutelare i bambini. Sanzioni a chi non indossa la mascherina

PORTICO DI CASERTA – La Polizia Locale di Portico di Caserta come tutte le Polizie Locale d’Italia tra tante difficoltà

dovute principalmente alla carenza di personale, è presente e prova ogni giorno ad offrire il miglior



servizio per tutelare l’ingresso e l’uscita dei bambini dalle scuole, un’attività che non ha solo comescopo quello di garantire la viabilità, ma che abbraccia una serie di servizi che vanno dal contrastoallo spaccio, al bullismo, all’abbandono scolastico, ed in alcuni casi anche allo stalking.Il Comandante Colonnello Antonio Piricelli, stante la grave problematica del Covid-19 quasi tutti igiorni è presente al fianco del proprio personale all’esterno delle scuole, per garantire la tutela e lasicurezza dei bambini, dei loro genitori che li accompagnano e degli insegnanti, e costantementeinvita tutti a stare distanziati ed ad indossare in modo corretto la mascherina.

Tra le attività poste in essere il Comandante Piricelli collaborato dai suoi uomini ha personalmente

contestato ad alcuni genitori, durante l’accompagnamento ed il ritiro dei figli a scuola, il mancato

rispetto del decreto che prevede l’obbligo di avere sempre con se un dispositivo di protezione

delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni

private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per

le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto

a persone non conviventi. Per tale violazione è stata elevata la sanzione di Euro 400,00.