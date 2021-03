CORONAVIRUS. L’Asl Caserta prima in Campania per la somministrazione del vaccino

CASERTA – Con oltre 61mila prime dosi di vaccino anti-Covid e più di 28mila dosi di richiamo, l’Asl di Caserta è la prima per somministrazioni effettuate in Campania. È quanto emerge dal report regionale campano, aggiornato al 9 marzo. Seguono le 3 Asl di Napoli e l’Asl di Salerno. I dati aggiornati a questa mattina riportano 61.335 prime dosi somministrate, 28.473 dosi di richiamo in provincia di Caserta. Sono stati assistiti 18.883 ultra ottantenni, 22.793 operatori del settore scolastico e 832 delle forze dell’ordine.