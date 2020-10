CORONAVIRUS. L’Asl conteggia un nuovo caso in paese. Il sindaco chiede la rettifica

PIANA DI MONTE VERNA – L’Asl conteggia erroneamente un nuovo caso in paese, il sindaco chiede la rettifica. Qui di seguito il testo integrale del comunicato del Comune. “Il Sindaco di Piana di Monte Verna, Giustino Castellano, ha provveduto ad inviare all’Asl di Caserta per richiedere la rettifica al Report Giornaliero dei Casi Positivi per il Comune di Piana Di Monte Verna aggiornamento ore 14.00 del 19.10.2020.

Il caso in oggetto è riconducibile ad una persona non più residente nella nostra comunità da circa 18 mesi.

Quindi il report pubblicato dall’Asl all’indirizzo https://www.aslcaserta.it/Pagine/HomePage.aspx riporta un mero errore numerico. I casi accertati di contagio sul territorio Comunale di Piana di Monte Verna ad oggi, Lunedì 19.10.2020 ore 18.25 restano nel numero di 3.

Per i nostri concittadini che risultano tra i contatti stretti del caso in oggetto è stata disposta la quarantena fatto salvo l’esito negativo di un test antigienico o molecolare negativo, da parte dell’Asl territorialmente competente.