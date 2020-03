CORONAVIRUS. L’Organizzazione mondiale della sanità dichiara la pandemia

CASERTA – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato la pandemia per l’infezione da nuovo coronavirus (Covid-19) a livello globale. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa in corso a Ginevra. Per pandemia si intende un epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti, si ritiene, quindi, che l’intera popolazione mondiale sarà probabilmente esposta ad un’infezione e potenzialmente una parte di loro si ammalerà