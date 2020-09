MARCIANISE – Nel conteggio comunale, vanno addizionati 4 nuovi contagi ufficiali da coronavirus per la città di Marcianise. Tre di questi sono asintomatici, tra cui un soggetto già in quarantena in attesa del risultato del tampone, test eseguito in considerazione del fatto che un familiare era risultato positivo. Gli altri casi riguardano, invece, una coppia di coniugi e un uomo di 81 anni.