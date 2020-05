CORONAVIRUS MARCIANISE. Distribuzione gratuita di mascherine a bambini e ragazzi. ECCO IL CALENDARIO

MARCIANISE – Si comunica che da sabato 23 a mercoledì 27 maggio saranno distribuite, a cura della Protezione Civile di Marcianise, le mascherine destinate gratuitamente dalla Regione Campania ai bambini dai 4 agli 8 anni e ai ragazzi dai 9 ai 16 anni.

I genitori, muniti di un valido documento di identità, potranno ritirare per ogni figlio un kit di due mascherine, in materiale idrorepellente e sanitizzabile, presso la sede della Protezione Civile, in Piazza Russolillo n. 3, secondo il calendario che segue:



-Cognomi con iniziale A – C:sabato 23 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00;-Cognomi con iniziale D – F:domenica 24 maggio, dalle ore 8.00 alle 13.00;-Cognomi con iniziale G – L:lunedì 25 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00;-Cognomi con iniziale M – Q:martedì 26 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00;-Cognomi con iniziale R – Z:mercoledì 27 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00.

Si ringrazia ancora una volta il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Marcianise per la costante disponibilità dimostrata durante tutto il periodo emergenziale.