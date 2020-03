CORONAVIRUS. Medico del carcere di S.MARIA C.V. è stato contagiato

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La notizia girava da almeno 24 ore e adesso possiamo dare la conferma ufficiale, dato che anche la collega Rosaria Capacchione l’ha reso noto con un articolo su Fanpage: un medico del carcere di Santa Maria Capua Vetere che svolge attività di consulenza all’interno della struttura penitenziaria è risultato positivo al Covid 19. “Stiamo monitorando la situazione in tutte le carceri campane – dice Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti – dove la tensione è altissima. Al momento non risultano medici interni contagiati ma è inutile nascondere la tensione che si registra nei bracci e nelle infermerie, dove arrivano le notizie di contagi in altri istituti italiani. Non aiuta neppure il poco coraggioso dettato del decreto governativo, dal quale in verità ci aspettavamo di più: almeno diecimila scarcerazioni di quanti devono scontare pene residue irrisorie, invece arriveremo a non più di tremila. Forse non è chiaro a tutti che gli istituti di pena non sono ambienti asettici, a prova di infezione. Vale per i reclusi, vale ovviamente per la polizia penitenziaria e il personale interno, ad altissimo rischio di contagio, sguarnito di presidi individuali. Per quello che possiamo, ci stiamo attivando con i magistrati di sorveglianza per sollecitare decisioni veloci almeno per i casi più gravi. Abbiamo appena chiesto la concessione dei domiciliari per un detenuto dializzato, che deve essere accompagnato in un centro di emodinamica tre volte a settimana. E un analogo provvedimento in favore dell’unico semilibero di Santa Maria Capua Vetere, che non ha una casa dove andare”.