CORONAVIRUS. Moglie e marito positivi. I familiari in quarantena preventiva

ARIENZO – Nuovi casi positivi al coronavirus ad Arienzo. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Guida: “Vi comunico che sono altri due i casi di positività registrati ad Arienzo (già noti alla cittadinanza), per un totale di quattro. Si tratta, anche stavolta, di moglie e marito. Raggiunti al telefono, questa mattina, mi hanno confermato di stare bene, dopo un’ iniziale febbre per lei, ora passata, e nessun sintomo per lui. I familiari con cui sono entrati in contatto sono in quarantena preventiva e stanno terminando il ciclo di tamponi per escludere possibili contagi. L’ altra coppia, che ho avuto modo di risentire sempre questa mattina, sta bene, attende solo di ripetere il tampone e di terminare il regolare periodo di isolamento.

Vorrei precisare che la gestione dei casi Covid-19 è, esclusivamente, in capo all’ASL. Non riuscendo ad avere notizie, vista forse la grande mole di lavoro, ho ritenuto opportuno attivarmi per ricevere informazioni su eventuali nuovi casi nella nostra città, notizie sui precedenti e, in generale, chiedere riscontri tempestivi per poterVi aggiornare in tempo reale.”