CORONAVIRUS. MONDRAGONE oltre i 100 contagi. Ufficializzati 17 nuovi casi in un giorno

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Aumentano ancora i nuovi casi di persone positive al coronavirus nel territorio mondragonese. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 17 nuovi casi ed il totale dei positivi sale a quota 106. Preoccupa dunque la curva dei contagi che si è notevolmente impennata in tutto il casertano al punto che il Governatore De Luca ha appena firmato l’ordinanza n.86 che prevede a partire da lunedì 2 novembre, la chiusura delle scuole nido e scuole dell’infanzia fino al 15 Novembre, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria.