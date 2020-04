La notizia ufficializzata dal sindaco

BELLONA – Purtroppo c’è stato un altro decesso per coronavirus. Un paziente di Bellona ricoverato in ospedale è deceduto. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Abbate: “Abbiamo da poco appreso l’amara e dolorosa notizia che il nostro concittadino, che già era ricoverato in ospedale e risultato positivo al test covid 19, è deceduto. La perdita subita è per noi motivo di grande dolore. Con animo mesto esprimiamo il nostro profondo cordoglio ai familiari“.