CORONAVIRUS. Nessun nuovo contagio in Terra di Lavoro, 8 persone in più in quarantena. I DATI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

CASERTA (red.cro.) – L’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 31 maggio, dati aggiornati fino alle ore 12.

Non si registrano nuovi contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore. Non si muove neanche il numero dei decessi legati al coronavirus, che si ferma a 45. Stesso dato di ieri, 380, per il numero delle persone guarite in provincia di Caserta. Cresce la cifra delle persone in quarantena, 93, + 8, ed una lieve diminuzione di quelle in auto-isolamento, 3325, di cui 520 per essere rientrato da fuori regione.

Dall’inizio della pandemia sono stati 461 casi di contagio. Le persone attualmente positive sono 35.