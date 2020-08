CORONAVIRUS. Non si ferma il contagio tra i giovani, positivo un ragazzo di 15 anni

CASALUCE (red.cro.) – Come molti di voi ricorderanno, in questi giorni i dati nazionali hanno dimostrato come l’età media dei contagi da coronavirus si sia decisamente abbassata. Questa statistica non lascia libera neanche la provincia di Caserta. Dopo il caso di un giovane di Recale pubblicato poco fa (LEGGI QUI), c’è un nuovo contagio: si tratta di un ragazzo di 15 anni di Casaluce, sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Immediatamente è stata effettuata la ricostruzione dei conteggi del minorenne che sono stati posti in isolamento in attesa di essere sottoposti, anche loro, al test così come i familiari.