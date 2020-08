CORONAVIRUS. Nuovo caso ad AVERSA. “Ha avuto la febbre”

AVERSA – E’ stato registrato un caso di positività al coronavirus ad Aversa. Il sindaco Alfonso Golia ha sentito il paziente: “Dopo quasi tre mesi a dover annunciare che sul territorio del nostro comune c’è un nuovo caso di Coronavirus, collegato ad altri casi registrati nell’agro negli ultimi giorni. Ci siamo sentiti telefonicamente, sta bene ma nei giorni scorsi ha avuto la febbre. Come prassi si è attivata tutta la filiera dell’Asl di Caserta con l’Usca e l’Uopc che hanno preso in carica il caso e stanno lavorando a pieno regime per rispondere a tutte le richieste di tampone avanzate da chi è tornato in Campania dopo una vacanza all’estero”.