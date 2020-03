LUSCIANO – Un uomo di Lusciano, in isolamento già dal 3 marzo scorso, è risultato positivo al tampone. Ad annunciarlo è stato il sindaco Nicola Esposito: “La persona è in isolamento ed in buono stato di salute. La situazione è sotto controllo. Invito i cittadini a continuare a seguire tutti i consigli del Ministero della Salute per prevenire possibili contagi”.