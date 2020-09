CORONAVIRUS. Nuovo contagio in città, sale a 15 il numero dei positivi

PIGNATARO MAGGIORE -Ancora un contagio da Covid a Pignataro Maggiore. E’ il sindaco Giorgio Magliocca a darne notizia alla cittadinanza dalla sua pagina facebook chiarendo anche che i casi positivi in città sono 15 e non 16 come riportato dall’ultimo aggiornamento Asl: ”

Devo comunicarvi che i casi ufficiali nel nostro comune, quelli per intenderci che leggerete sui report dell’Asl, non sono 16 ma 15.

Ciò perché il 15° caso positivo annunciato nella giornata di ieri non è residente nel nostro comune. Ma la persona in questione ha deciso di trascorrere la quarantena a Pignataro Maggiore.